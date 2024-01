Mangelnde Führung „Farblos und unbeeindruckend“: Britischer „Economist“ seziert Olaf Scholz

Der Artikel hebt hervor, dass unter Scholz' Führung Deutschland seine historische Rolle als treibende Kraft in Europa verloren habe. Vergleiche werden gezogen zu den Zeiten von Helmut Kohl und Angela Merkel, in denen Deutschland entscheidend für die Richtung Europas war. Heute, so der „Economist“, sei Scholz nahezu unsichtbar, während er sich mit einer schwächelnden SPD und einer brüchigen Koalition herumschlagen müsse: „Die meiste Zeit muss er damit verbringen, seine wackelige Dreierkoalition zu stützen.“



Das habe Auswirkungen weit über Deutschland hinaus. Scholz hinterlasse durch seine Abwesenheit ein führerloses Europa. Dabei brauche Europa ein starkes Deutschland, um Herausforderungen wie den Ukraine-Krieg meistern zu können.