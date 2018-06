Marcel Fratzscher: „Fällt Italien, könnte es das Ende des Euro sein“

Herr Fratzscher, die Wirtschaftsdaten in der Eurozone zeigen nach oben, die Politik der Europäischen Zentralbank EZB wirkt anscheinend. Dennoch reißt die Kritik, gerade in Deutschland, nicht ab. Wo liegt das Missverständnis?

Es gibt in ganz Europa eine Uneinigkeit über die richtige Notenbankpolitik. Jeder zerrt an der EZB. In Südeuropa wünscht man sich, die EZB möge noch mehr tun, den Krisenländern noch mehr helfen, die Banken nachsichtiger behandeln. In Deutschland indes glaubt man oft, die EZB kümmere sich vor allem um den Süden – und vernichte derweil hier die Sparguthaben durch ihre Nullzinspolitik. Hierzulande ist die Kritik an der EZB besonders hart. Das sollte uns zu denken geben.