Margrethe Vestager: EU-Wettbewerbskommissarin Vestager will zweite Amtszeit

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bekräftigt ihre Ambitionen auf eine zweite Amtszeit. „Wenn man etwas will, muss man es nach meiner Erfahrung fordern. Sonst bekommt man nichts“, sagte sie der WirtschaftsWoche. Sie rechtfertigt ihre Ambitionen auch mit dem Argument, dass es gut sei, „wenn man mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen konfrontiert wird“. Vestager hat in ihrer ersten Amtszeit den Internet-Giganten Apple zu einer Steuerrückzahlung von 13 Milliarden Euro an den irischen Staat verpflichtet. Apple hat gegen die Entscheidung Einspruch beim Europäischen Gerichtshof eingelegt.