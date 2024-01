Maßnahmenpaket Wie die EU wirtschaftlich unabhängiger werden will – auch von China

Die EU-Kommission hat ein Maßnahmenpaket vorgestellt, um Lieferketten abzusichern und unabhängiger von Ländern wie China zu werden. Unter anderem sollen Investitionen von Firmen aus Ländern außerhalb der EU kritischer unter die Lupe genommen und im Notfall auch blockiert werden. Die Brüsseler Behörde will zudem eine stärkere Koordinierung von Exportkontrollen anstoßen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach von einer guten Grundlage für mehr Wirtschaftssicherheit. Vertreter der Wirtschaft mahnten an, Unternehmen einzuspannen, um nicht zu weit zu gehen.