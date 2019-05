May scheitert erneut Labour-Partei bricht Brexit-Gespräche ab

Premierministerin Theresa May droht im britischen Parlament auch im vierten Anlauf eine Abfuhr für ihr mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen. Die Labour-Opposition erklärte am Freitag die Gespräche mit der Regierung darüber für gescheitert. Labour-Chef Jeremy Corbyn schrieb der Premierministerin, seine Partei werde dem Abkommen nicht zustimmen. May will es Anfang Juni ein viertes Mal zur Abstimmung vorlegen – wenn auch offenbar in leicht abgewandelter Form. Bislang ist sie damit auch am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert. Auch diesmal droht ihr von einem großen Teil ihrer konservativen Fraktion massiver Gegenwind.