Mehr Insolvenzen in der Türkei Erdogan, Präsident der Krise

Die tiefere Ursache der Krise findet sich jedoch unter anderem in den steigenden Zinsen in den USA. Das führt dazu, dass aus allen Schwellenländern Kapital abfließt. Ähnlich erging es in den vergangenen Monaten auch Argentinien, Indien oder Mexiko. In der Türkei aber befeuerte der Präsident die Krise immer wieder, indem er die Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage stellte. Erdogan sieht eine internationale Zinslobby am Werk, die die Türkei kleinhalten will. Hohe Zinsen seien ein Mittel, um das Wachstum zu bremsen. Zumindest sagt er das gegenüber seinen Wählern. Durch die gefallene Lira aber gerieten türkische Unternehmen unter großen Druck. Die sind mit über 240 Milliarden Dollar im Ausland verschuldet. Durch den Kursverfall sprangen die Zinslasten massiv an.