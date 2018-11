Mehr Insolvenzen in der Türkei Erdogan, Präsident der Krise

Allerdings könne der Türkei das Schlimmste noch bevorstehen. Die Inflation liegt im Moment bei 25 Prozent. Die Erzeugerpreise der Industrie, ein Vorlaufindikator für die Konsumentenpreise, aber liegt bei 45 Prozent. Sorgen macht Pahl auch der massive Einbruch der Pkw-Verkäufe. Die brachen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 76 Prozent ein. Auf Jahresbasis kauften die Türken rund 30 Prozent weniger Autos. All das sind Zahlen, die darauf hindeuten, dass die Krise längst noch nicht ausgestanden ist.



Darauf deuten auch Erlässe der Regierung hin. Seit der neuen Präsidialverfassung haben Dekrete Gesetzeskraft. Eines davon sorgte im September für große Unruhe unter den deutschen Unternehmern. Demnach müssen Firmen 80 Prozent ihrer Exporterlöse in Lira umtauschen. Das ist ein Sargnagel für zahlreiche exportorientierte Unternehmen in der Türkei. Später wurde dann klar, dass die Erlöse wieder zurückgetauscht werden können. Ein weiterer Erlass betrifft die Bilanzierung: Verluste in Fremdwährungsschulden müssen in der Bilanz nicht ausgewiesen werden. Das dürfte tausende von türkischen Unternehmen vor der technischen Insolvenz bewahren.