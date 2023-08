Mehr Wettbewerb für Europa Was die EU braucht? Mehr Zutrauen in Menschen und Marktwirtschaft

Mit Zutrauen in die soziale Marktwirtschaft, den Konzepten der EU-Präsidenten Paul-Henri Spaaks und Sicco Mansholts, mutigen Integrationsschritten von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem französischen Staatspräsidenten François Mitterands gestalteten die Europäer nach dem Krieg den größten Binnenmarkt der Welt. Die EU als Garant für Wohlstandsgewinne in Frieden und Freiheit – auch in Krisenzeiten. In der Finanzkrise waren es Euro und Rettungsschirme für südliche Mitgliedsländer gegen Auflagen, die die EU stabil hielten. In der Coronakrise kam es nicht zum Erliegen der Geschäftsverkehre mit Massenentlassungen, weil die EU die Grenzen offenhielt.