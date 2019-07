Methoden der neuen Kommissionschefin Was Manager von Ursula von der Leyen lernen können – Frauen wie Männer

Als Ministerin hat von der Leyen später deutlich gemacht, dass es – anders, als damals gern unterstellt wurde – keinen „weiblichen“ Führungsstil gibt. Chefinnen, wie sollte es auch anders sein, führen so unterschiedlich wie männliche Vorgesetzte. Das wurde deutlich, sobald man von der Leyen und die Kanzlerin verglich: Während Angela Merkel moderierte, preschte von der Leyen oft vor. Merkel neigt nicht so zum Pathos und meidet das Persönliche, von der Leyen wiederum wird gern mal emotional und verweist oft auf biografische Prägungen.



Gibt es dennoch etwas am Aufstieg der neuen Kommissionschefin, was aufstiegsorientierte Männer und Frauen inspirieren könnte, was sich womöglich nachahmen lässt? Ja. Denn vor allem vier Punkte waren in der Vergangenheit typisch für ihre Art zu führen.