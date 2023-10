Man fragt sich: Warum erst jetzt? Waren es die Wahlen in Hessen und Bayern, die die SPD und Innenministerin Nancy Faeser aufgeschreckt haben? Oder die teils schändlichen und verstörenden Reaktionen von Hamas-Sympathisanten in Deutschland, darunter von Menschen, die hier Schutz suchen oder ihn gefunden haben? Am Ende sind die Motive egal, denn hinter der Maßnahme stehen schwere politische Fehler und Versäumnisse: Die Ampelregierung hat das Thema Migration verschleppt, vor allem weil die Grünen und Teile der SPD in einer Parallelwelt leben.