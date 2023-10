Migration: Warum wir eine Wende in der Asylpolitik brauchen

Allein: Den Menschen fehlt der Glaube. Schon in der Woche nach den Wahlen in Bayern und Hessen hatte sich die Bundesregierung zügig auf den Migrationspakt II geeinigt, und es war eine Mischung aus Befreiungsschlag und Panikreaktion. Alle drei Ampelparteien hatten bei den Wahlen in Hessen und Bayern verloren, und nun hörten sie endlich die Signale: Rund 80 Prozent der Wähler, das hatten Umfragen ergeben, sind „beunruhigt über die Verhältnisse“ in Deutschland – ein Rekordwert. Und wenn man fragt, was diese Unruhe auslöst, dann ist es vor allem ein Thema: die zu hohe und ungesteuerte Zuwanderung nach Deutschland. Die überwiegende Mehrheit will einen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik – und das heißt vor allem eines: weniger Flüchtlinge. 71 Prozent der Deutschen sind laut ARD-Deutschlandtrend inzwischen für eine Obergrenze, für verstärkte Grenzkontrollen sprechen sich 82 Prozent der Befragten aus, 77 Prozent wollen Flüchtlingsabkommen mit afrikanischen Staaten.