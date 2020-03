Migration Wohin sind die Milliarden des Pakts mit der Türkei geflossen?

Die Europäer haben außerdem viel Wert darauf gelegt, dass Flüchtlingskinder in der Türkei die Schule besuchen. Unicef legte beispielsweise ein Programm auf, bei dem syrische Familien Geld bekamen, wenn die Kinder türkische Schulen besuchten. Die deutsche Entwicklungsbank KfW fördert den Bau von bis zu 340 neue Schulen und Kindergärten mit 405 Mio. EUR vor allem in den Regionen an der Grenze zu Syrien, aber auch in Ankara und Istanbul. Das türkische Bildungsministerium bekam umfangreiche Mittel, um das überlastete türkische Schulsystem zu unterstützen.