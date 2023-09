Mindestreserve der Geschäftsbanken EZB-Ratsmitglied Holzmann fordert Mindestreserve von bis zu zehn Prozent

Holzmann geht davon aus, dass er für seine Position im EZB-Rat Verbündete finden wird: „Ich ahne, dass der eine oder andere Sympathie für meinen Standpunkt hat.“ Holzmann begründet den Schritt damit, dass die Banken von der unkonventionellen Geldpolitik der EZB in der Krise erheblich profitiert hätten. „Sollten wir in Zukunft erneut zu vergleichbaren Maßnahmen gezwungen sein, brauchen wir dazu Reserven in unserer Bilanz“, sagte er weiter.