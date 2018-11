Minus 35 Prozent EU stimmt für schärfere CO2-Ziele für Lkw

14. November 2018

Das EU-Parlament will schärfere CO2-Ziele für Lkw. Bild: dpa Bild:

Trotz der harschen Kritik von Konzernvorständen und Betriebsräten will die EU den Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid (CO2) um ein Drittel senken. Das entschieden die Abgeordneten in Straßburg am Mittwoch.