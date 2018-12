Misstrauensvotum gegen die Premierministerin Das sind die möglichen Nachfolger von Theresa May

Michael Gove

Er ist einer der bekanntesten Brexit-Aktivisten. Gove hatte sich gute Chancen ausgerechnet, Nachfolger von Premierminister David Cameron zu werden, zog jedoch gegen May den Kürzeren. Der 51-Jährige ist energiegeladen und gilt als eines der effektivsten Mitglieder ihres Kabinetts. Er ist zu einem überraschenden Verbündeten für May geworden und unterstützt ihre Brexit-Strategie bisher. Gove tat sich während der Brexit-Kampagne 2016 mit Boris Johnson zusammengetan, versagte ihm im letzten Moment aber die Gefolgschaft, als Johnson an die Regierungsspitze strebte. Gove kündigte an, May bei der Vertrauensabstimmung zu unterstützen.

Bild: dpa