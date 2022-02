Mitten in der Ukraine-Krise Irritation über Karriereplanung von Nato-Generalsekretär Stoltenberg

Stoltenbergs Nato-Mandat läuft zum 30. September 2022 aus. Im Vorfeld der Entscheidung hatte Stoltenberg stets betont, sein Nato-Mandat noch bis zu Ende führen zu wollen. Vorübergehend wird deshalb die Leitung der norwegischen Notenbank Vize-Gouverneurin Ida Wolden Bache übernehmen, die ebenfalls für den Chefposten kandidiert hatte.

Stoltenberg riskiert nun aber, mitten in der Ukraine-Krise zur „Lame Duck“ zu werden, zur handlungsunfähigen lahmen Ente. In der Nato wird seit längerem nach einem Nachfolger für Stoltenberg gesucht. Dass der Sozialdemokrat sich so offen um seine Anschlussverwendung gekümmert hat, befremdet. Am Donnerstag war er nach norwegischen Medienberichten bereits in Oslo gesichtet worden, was auf eine Entscheidung zu seinen Gunsten bei der Notenbank deutete.