Mögliche Anklage Donald Trumps Straflosigkeit: Naht das Ende einer Ära?

40 Jahre lang manövrierte sich Donald Trump durch zahllose Ermittlungen gegen ihn. Strafrechtlich belangt wurde er nie. Das könnte sich bald ändern. Noch in dieser Woche könnte der Ex-Präsident von einer Grand Jury in New York angeklagt werden.



Vorgeworfen würde ihm dann womöglich die Fälschung von Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels und das frühere Playmate Karen McDougal. Beide hatten nach eigenen Angaben sexuelle Begegnungen mit dem heute 76-Jährigen. Geflossen sein soll das Geld in Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2016. Fraglich ist etwa, ob die Geldflüsse gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.