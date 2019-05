Montenegros Ministerpräsident Dusko Markovic „Sollte die Unterstützung der EU wegfallen, suchen wir andere Quellen“

Trotz aller Enttäuschung komme er immer noch gerne nach Berlin, sagt Dusko Markovic, während er mühsam dagegen ankämpft in den tiefen Sesseln des Nobelhotels Westin Grand nicht vollends zu versinken. Markovic ist Premierminister von Montenegro, dem kleinsten Land unter den Staaten des westlichen Balkans, die seit Jahren um die Gunst der Europäischen Union ringen. Seit mehr als einem Jahrzehnt schon laufen die Aufnahmegespräche mit der EU, eine konkrete Perspektive hat er noch immer nicht. Seine vielleicht letzte Hoffnung heißt nun: Angela Merkel. Gerade ist er zum Austausch über den rechtsstaatlichen Dialog in Berlin, mit Wirtschaftsminister Altmaier und dem DIHK hat er außerdem über Investitionen in seinem Land gesprochen. Im vergangenen Herbst hatte Markovic die Kanzlerin zum ersten Mal zum bilateralen Austausch getroffen, es war ein Symbol, genauso wie der Westbalkan-Gipfel, den Merkel Ende April organisiert hat. Wir, die EU, sollte das heißen, kümmern uns um euch – wenn ihr euch eindeutig zu uns bekennt.