Moody’s-Expertin „Italien besitzt eine große und vielseitige Wirtschaft“

Welchen Weg wird Italien künftig verfolgen? Geht es in Richtung Reform oder Expansion der Staatsausgaben?

Wir schätzen Italiens haushaltspolitische Stärke relativ gering ein. Das liegt vor allem an den hohen Staatsschulden, die im Jahr 2017 bei 131 Prozent des Bruttoinlandsprodukts standen. Im Gegensatz zu vielen anderen weit entwickelten Volkswirtschaften liegt das vor allem am schwachen Wachstum der Wirtschaft und weniger an hohen Haushaltsdefiziten. In den vergangenen Jahren haben Italiens Regierungen Defizite im Staatshaushalt langsam reduziert, indem sie die Steuern senkten und Anreize für Investitionen und neue Arbeitsplätze schafften. Daher hatten wir ursprünglich erwartet, dass die Staatsschulden sich in den kommenden Jahren reduzieren würden. Wir haben dabei mit finanzpolitischer Zurückhaltung und moderatem Wirtschaftswachstum gerechnet. Jedoch schlägt die neue Regierung, bestehend aus der Koalition von Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, jetzt einen Weg in Richtung deutlich steigender Staatsausgaben ein, sodass der Anteil der Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt bei rund 130 Prozent verharren wird. Es handelt sich dabei um eine der höchsten Schuldenquoten unter allen Staaten mit Rating. Dieser deutliche Rückgang der Finanzkraft war Hauptgrund für die Herabstufung der Kreditwürdigkeit Italiens von Baa2 auf Baa3.