Münchner Sicherheitskonferenz: Die Durchhalte-Konferenz

Auch das Werben um mehr internationale Hilfe für die Ukraine mag nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Partner innerhalb der Nato verzögern die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine, obwohl Deutschland vorrangig und jetzt nach Kräften versucht, eine Leo-Allianz zu bilden. Partner außerhalb der Nato wiederum lehnen es noch immer ab, Stellung für die Ukraine zu beziehen. Dabei wollen Baerbock und Scholz vor allem Brasilien und Indien dringend mit an Bord holen. Auch forderte die Außenministerin am Wochenende mögliche Geberländer wie Brasilien erneut dazu auf, doch noch wichtige Munition für die Ukraine zu produzieren. Zumindest bis Deutschland selbst die ersten neuen Geschosse für den Gepard-Flakpanzer liefern kann.