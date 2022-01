Muss der britische Premier zurücktreten? Johnsons wackelige Lügengebilde

Dabei hat sich der angeblich so überzeugte Vorkämpfer für den EU-Austritt 2016 erst in allerletzter Minute dazu durchgerungen, den Brexit überhaupt zu unterstützen. Später wurde bekannt, dass Johnson damals sogar einen geheimen Leitartikel in der Schublade liegen hatte, in dem er sich für einen Verbleib in der EU aussprach und vor den wirtschaftlichen Folgen eines Brexits warnte. Wieso er trotzdem den Brexit unterstützt (und in den höchsten Tönen gelobt) hat? Offenbar wollte sich Johnson damit bei der erzkonservativen Tory-Basis beliebt machen. Denn die wählt schließlich den Parteichef und, wenn die Tories an der Regierung sind, Premierminister.