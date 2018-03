Nach Attacke im Thalys: Bewaffneter war Sicherheitsbehörden in drei Ländern bekannt

Über die Reisen des Verdächtigen gab es in französischen und spanischen Angaben Diskrepanzen. Aus Kreisen der spanischen Anti-Terror-Einheit verlautete, der Mann habe bis 2014 in Spanien gelebt, sei dann nach Frankreich gezogen, nach Syrien gereist und wieder nach Frankreich zurückgekehrt. Ein den Ermittlungen nahestehender französischer Beamter sagte, das französische Signal sei am 10. Mai in Berlin „ertönt“, wo der 26-Jährige in die Türkei habe fliegen wollen. Die Franzosen hätten diese Information an die Spanier übermittelt, die am 21. Mai informiert hätten, dass der Mann nicht mehr dort, sondern in Belgien wohne. Daraufhin habe die französische Seite Belgien benachrichtigt. Es war aber unklar, ob anschließend überhaupt Maßnahmen ergriffen wurden und wenn ja, welche.