Nach Attentat auf Skripal: London stoppt bilaterale Kontakte mit Russland

Großbritannien wird wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal 23 russische Diplomaten ausweisen. Das kündigte Premierministerin Theresa May am Mittwoch im Parlament in London an. Die Diplomaten hätten eine Woche Zeit, um das Land zu verlassen. Zudem würden Grenz-Kontrollen verschärft und Vermögen eingefroren, wenn es für feindliche Aktionen genutzt werde. "Es gibt kein Platz für diese Menschen oder ihr Geld in unserm Land", sagte May. Kontakte auf Regierungsebene würden bis auf weiteres eingefroren. An Russlands Schuld gebe es keine Zweifel. Zuvor hatte Russland ein britisches Ultimatum zur Aufklärung des Attentats verstreichen lassen. Moskau weist die Vorwürfe vehement zurück und droht seinerseits mit Konsequenzen.