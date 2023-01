Nach Brexit und Liz Truss 2023 kann für Großbritannien nur besser werden

Im Jahr 2022 kündigte die Premierministerin Liz Truss an, sie würde die Produktivität durch Steuersenkungen auf Pump ankurbeln – die Finanzmärkte zeigen ihr die rote Karte. Ihr Nachfolger, Rishi Sunak, konzentriert sich bisher auf die fiskalische Verantwortung – und schenkt den Investitionsausgaben wenig Aufmerksamkeit. Seine Regierung hat zwar Vertrauen gewonnen, aber noch keine Zuversicht geweckt. Und bis zu den nächsten Wahlen vergehen wohl noch zwei Jahre.



Dabei drängt die Zeit. In Großbritannien (und anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften) spricht viel für eine mutige Politik, die den Privatsektor zwingt, seine Investitionsausgaben zu erhöhen. Noch mehr spricht für massive öffentliche Investitionen. Und keine Sorge: Solange solche Programme gut formuliert und transparent sind und von unparteiischen Organisationen – etwa dem „Office for Budget Responsibility“ oder der „National Infrastructure Commission“ - unterstützt werden, werden auch die Finanzmärkte positiv reagieren.