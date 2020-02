Nach dem Brexit Johnson droht mit hartem Bruch

Großbritannien habe sich bereits in der im Herbst vereinbarten Politischen Erklärung zu fairen Wettbewerbsbedingungen bekannt, betonte Barnier. Die Forderungen der EU seien also für niemanden eine Überraschung. Er stellte klar, dass es nicht um Angleichung an EU-Regeln gehe, sondern „um das Managen der Abweichung“. Im Entwurf für die Verhandlungslinie, die Barnier am Montag vorlegte, ist die Rede von „robusten Verpflichtungen“ zu gleichen Wettbewerbsbedingungen, dem sogenannten Level Playing Field.



Barnier forderte die Wirtschaft auf, sich schon jetzt auf die unausweichlichen Änderungen zum Jahreswechsel einzustellen. Auch das beste Freihandelsabkommen sei nicht mit den bisherigen Wirtschaftsbeziehungen im gemeinsamen Markt vergleichbar. Es gebe kein „Business as usual“. Warenkontrollen seien angesichts unterschiedlicher Regeln unvermeidlich. Das seien „die mechanischen Konsequenzen der Bedingungen, die Großbritannien gewählt hat“.