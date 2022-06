Nach dem Kanzler-Besuch in Kiew: Die Ukraine soll näher an die EU rücken

Alle wissen, dass in der aktuellen Situation ein positives Signal an die Ukraine wichtig wäre. Und allen ist bewusst, dass diese Entscheidung eine fatale Wirkung nach außen hätte – ganz besonders an die Adresse von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Doch an den Details, wie genau mit der Ukraine verfahren werden soll, entzündet sich Streit. Im Kern geht es darum, dass ein Lager innerhalb der Mitgliedsstaaten den Kandidatenstatus der Ukraine sehr stark unterstützt und dies an keinerlei Bedingungen geknüpft sehen will. Polen und die drei baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland gehören in dieses Lager – allesamt Länder, die sich in unmittelbarer Nähe des Aggressors Russland befinden.