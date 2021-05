Nach erzwungener Landung einer Ryanair-Maschine Flugverbote, Vermögenssperren und Einreiseverbote: EU straft Belarus mit Sanktionen

Belavia hatte am Dienstag zunächst angekündigt, ihre Flüge nach London und Paris bis Ende Oktober auszusetzen. Russland als enger Verbündeter von Belarus will indes an Flügen über das Nachbarland festhalten. Das Außenministerium in Moskau hatte die Reaktionen des Westens als „Hysterie“ bezeichnet.



