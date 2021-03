Nach Exportverbot Von der Leyen: AstraZeneca hat EU weniger als ein Zehntel des bestellten Impfstoffs geliefert

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rechtfertigt das Exportverbot für AstraZeneca von Italien nach Australien mit dem ungewöhnlich hohen Rückstand des Impfstoffherstellers bei seinen Lieferungen an die EU. „AstraZeneca hat im Zeitraum von Dezember bis März der EU weniger als zehn Prozent der bestellten Menge geliefert“, sagte sie der WirtschaftsWoche am Montag. Sie geht davon aus, dass die EU weitere Exportverbote verhängen wird. „Das war kein Einzelfall.“



