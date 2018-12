Nach „Gelbwesten"-Protest Airbus will Mitarbeitern Sonderboni zahlen

17. Dezember 2018

Demonstranten der «Gelbwesten» schwenken französische Fahnen während einer Demonstration. Bild: dpa Bild:

Die Demonstrationen der sogenannten „Gelbwesten“ in Frankreich hat Wirkung gezeigt. Der Flugzeugbauer Airbus, an dem auch der französische Staat beteiligt ist, will Mitarbeitern einen Sonderboni zahlen.