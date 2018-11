Nach Scheuer-Absage Dieselgipfel in Brüssel geplatzt

Sie nannte die Absage aus Termingründen enttäuschend. Der Minister lasse eine Gelegenheit verstreichen, Erfahrungen mit anderen Ländern auszutauschen und das selbst Erreichte darzustellen. Scheuer entgegnete: „Es gibt keinen Gipfel in Europa zum Thema Diesel.“ Vor Monaten habe die Kommissarin zu einer Veranstaltung über Diesel und Mobilität geladen, schon vor Monaten habe er gesagt, dass dieser Termin für ihn nicht möglich sei, sagte er in einem am Donnerstag vom Ministerium verbreiteten Video. Er verwies auf eine Sitzungswoche im Bundestag und einen Empfang des stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten. „Wir können uns gern weiter über Diesel unterhalten in Europa - nur zu einem anderen Zeitpunkt.“