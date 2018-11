Nach Sessions-Ablösung Kommissarischer Justizminister Whitaker steht loyal zu Trump

Der 49-Jährige ist ein früherer US-Staatsanwalt, für Sessions war er ein Jahr lang als Stabschef tätig. Am Mittwoch erklärte er, die Behörde künftig mit den „höchsten ethischen Standards“ führen zu wollen. Eine langfristige Lösung für die Personalie soll nach dem Willen Trumps erst später gefunden werden. Sessions galt schon lange als Wackelkandidat: Er hatte den Präsidenten erzürnt, als er sich von den Russland-Ermittlungen wegen eines Interessenskonflikts zurückzog und in der Folge FBI-Sonderermittler Robert Mueller eingesetzt wurde. Dieser untersucht, ob sich Russland in die US-Wahl 2016 eingemischt hat und es dabei möglicherweise Verbindungen zu Trumps Team gab.