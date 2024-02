Nach Trump-Äußerungen: Wie sinnvoll ist der Ruf nach einer EU-Atombombe?

Lange Zeit befanden sich einige dieser Waffen am amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein, sie wurden jedoch zwischen 2001 und 2005 entfernt. Laut der amerikanischen Nichtregierungsorganisation Nuclear Threat Initiative wurden etwa 130 Atomwaffen abgezogen. In Büchel in Rheinland-Pfalz sind immer noch Atombomben im Fliegerhorst stationiert. Nach Angaben der Initiative lagern dort zehn bis 20 taktische US-Sprengköpfe – also Atomwaffen, die gezielt eingesetzt werden können.