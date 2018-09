Nach Verdachtsfällen EZB will Zentralagentur gegen Geldwäsche aufbauen

EZB-Direktor Benoit Coeure will die Bekämpfung von Geldwäsche bei einer EU-Agentur bündeln. „Wir unterstützen jede Initiative, die zu einem einheitlicheren und besser koordinierten Herangehen gegen Geldwäsche führt", sagte Coeure am Freitag nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Wien. Idealerweise sollen die Kompetenzen bei einer Behörde gebündelt sein.