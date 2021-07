Nachhaltige Finanzanlage EU-Kommission: Grüne Anleihen sollen „Goldstandard“ werden

Die Bundesregierung hatte im Mai ihre Sustainable-Finance-Strategie vorgestellt. Mit einer „Nachhaltigkeitsampel“ sollen künftig Finanzanlagen markiert und grüne Investments leichter erkennbar werden. Bürgschaften und Kredithilfen für Exporte sollen verstärkt für grüne Projekte vergeben werden. Der Bund selbst will Aktienanlagen von neun Milliarden Euro in den Pensions- und Versorgungsfonds entsprechend umschichten. Zudem will er sich von Investoren verstärkt über grüne Anleihen Geld besorgen.



