Nachhaltigkeit 2050 ist weit weg? Nicht für diese Industrien, die jetzt investieren müssen

In ganz Europa werden derzeit nur 14 Prozent der Kunststoffabfälle recycelt. Und sogar nur zwei Prozent werden effektiv recycelt, also in Materialien umgewandelt, die anschließend für hochwertige Anwendungen geeignet sind. Das klare Ziel muss daher die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft sein, in der hochwertige Kunststoffprodukte auf ökologisch effiziente Weise über mehrere Lebenszyklen hinweg in Umlauf gehalten werden.