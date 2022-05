Nachhaltigkeits-Pflichten für Unternehmen Der neueste Bürokratie-Wahnsinn aus Brüssel

In der Diskussion um ein Lieferkettengesetz schlagen die Familienunternehmen vor, dass Behörden Unternehmen in Drittstaaten, die zum Beispiel Menschenrechte missachten, auf eine schwarze Liste setzen. Die Unternehmen müssen dann nur kontrollieren, ob ihre Vertragspartner auf dieser Liste stehen. Leider gibt es in Brüssel wenig Interesse an pragmatischen Lösungen. Stattdessen müssen sich Unternehmen mit einem Übermaß an Regulierung, Kontrollwahn und Detailversessenheit herumschlagen. So bietet Europa wenig Anreize für unternehmerisches Handeln.



Lesen Sie auch: Nachhaltigkeit wird auch im Berichtswesen börsennotierter Unternehmen immer wichtiger. Angesichts heterogener Regelwerke fällt es vielen jedoch schwer, praktikable Lösungen umzusetzen – trotz Nachhaltigkeitskodex.