Nachruf auf Elisabeth II. Die Königin des Konstanten, der Krisen und der Modernisierung

Die Folgen des Krieges waren in Großbritannien damals noch überall zu sehen: Viele Städte lagen Anfang der 50er-Jahren noch immer in Trümmern. Es mangelte an Wohnraum. Einige Lebensmittel wurden weiter rationiert. Es herrschte Not. Die Nachkriegsregierungen in London setzten zunächst jedoch andere Prioritäten: Während Deutschland und Frankreich die milliardenschweren Hilfsgelder aus dem amerikanischen Marshall-Plan dazu nutzen, ihre Industrien, Schienen und Straßen so schnell wie möglich zu modernisieren, gab London nach dem Kriegsende weiterhin etliche Milliarden Pfund dafür aus, um den Weltmachts-Anspruch des Landes aufrechtzuerhalten – einschließlich eines riesigen Militärs.