Narayana Murthy Rishi Sunaks Schwiegervater: Indiens stiller IT-Pionier

Dabei stammt die Familie aus vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen. Narayana Murthy wurde 1946 in Sidlaghatta geboren, das heute im südindischen Bundesstaat Karnataka liegt. Sein Vater unterrichtete Englisch, Mathematik und Physik an einer lokalen Schule. Murthy machte zunächst am National Institute of Engineering an der Universität von Mysore einen Abschluss als Elektroingenieur und besuchte anschließend das Indian Institute of Technology (IIT) in Kanpur.