Nato-Gipfel „Die europäischen Staaten schlafwandeln in ein Lieferketten-Desaster“

Seit fast einem Jahr tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Beim Dienstag beginnenden Gipfel der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel werden sie daher auch über die Lieferung von Kampfjets und weiteren Waffensystemen an die Ukraine diskutieren. Wie robust ist die europäische Rüstungsindustrie derzeit aufgestellt? Wo liegen die Probleme der europäischen Verteidigungspolitik? Und wann werden die skandinavischen Länder Schweden und Finnland der Nato beitreten können? Fragen zum Nato-Gipfel an Bruno Lété, Senior Fellow für Sicherheit und Verteidigung beim German Marshall Fund der USA in Brüssel.