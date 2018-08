Netflix & Co: Was hinter dem spanischen Serienerfolg steckt

Dass ein solcher Erfolg aus Spanien kommt, hätte noch vor fünf Jahren niemand für möglich gehalten. Mittlerweile glaubt Netflix an einen langfristigen Trend. Die Amerikaner haben kürzlich ihr erstes europäisches Studio in Tres Cantos bei Madrid eröffnet. In der La Ciudad de la Tele (zu Deutsch: Fernsehstadt) sollen Serien und Filme selbst produziert werden, unter anderem mit spanischen Schauspielern, Produzenten und Ausstattern. Schon jetzt arbeiten 13.000 Menschen in dem Urlaubsland für Netflix. 20 Produktionen sind allein in diesem Jahr geplant.