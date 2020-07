Doch auch mit China hofften die Briten nach dem Brexit auf ein erhöhtes Handelsvolumen. Doch die Beziehungen mit Peking sind derzeit durch den Streit um das von China eingeführte Sicherheitsgesetz in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong ohnehin erheblich angespannt. Chinas Botschafter in London hatte bereits in der Nacht zum Dienstag in einer Mitteilung vor Rückschlägen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern gewarnt. „China ist ein überzeugter Wächter von Cyber-Sicherheit und auch eines der größten Opfer von Hacking“, so die Mitteilung.