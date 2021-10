Neue Debatte EU-Schuldenregeln: Ein Thema, dass die EU-Staaten zu entzweien droht

Die Europäische Kommission will die Haushaltsregeln für EU-Länder nach der Aufnahme von Rekordschulden in der Corona-Pandemie vereinfachen. An diesem Dienstag startet die Brüsseler Behörde mit einem Papier die offizielle Reformdebatte zu dem Thema. In einem Entwurf des Papiers plädiert die Kommission für „einfachere fiskalische Regeln“ und eine „bessere Umsetzung“, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Mehrere EU-Staaten hatten zuvor eine umfangreichere Reform der Haushaltsvorgaben gefordert.