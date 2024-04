Neue EU-Regeln: Härtere Klimaauflagen für Lkw und Busse kommen

Das Europäische Parlament hat den Weg für eine Reduzierung der CO2-Emissionen von Lkw und Bussen freigemacht. Ab 2040 müssen demnach die meisten neu verkauften schweren Nutzfahrzeuge in der EU emissionsfrei sein. Das am Mittwoch verabschiedete Gesetz erfordert eine Reduzierung der CO2-Emissionen von neuen Schwerlastfahrzeugen um 90 Prozent ab 2040. „Der Übergang zu emissionsfreien Lkw und Bussen ist nicht nur der Schlüssel zur Erreichung unserer Klimaziele, sondern auch ein entscheidender Faktor für saubere Luft in unseren Städten“, erklärte der EU-Abgeordnete Bas Eickhout. Die EU setze damit einen starken Anreiz, in Elektrifizierung und Wasserstoff zu investieren.