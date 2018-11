Neue EU-Richtlinien DGB warnt vor Abbau der Mitbestimmung und Briefkastenfirmen in Europa

„Die Regulierung bleibt in wichtigen Punkten viel zu vage und zaghaft – als habe man in den vergangenen Jahren nicht gelernt, wie rabiat Unternehmen jede noch so kleine juristische Lücke nicht nur für ihre Profitinteressen nutzen, sondern schlichtweg missbrauchen“, kritisiert Hoffmann in der WirtschaftsWoche.



Das Geschäftsmodell internationaler Steuerschlupfstandorte könnte künftig weiter innerhalb der EU praktiziert werden: „Der Richtlinienvorschlag der Kommission würde die Gründung von Briefkastenfirmen nicht spürbar erschweren. Wir finden: Es reicht, dass Gesetzeslücken den karibischen Steuerraubinseln ihr dubioses Geschäft bescheren! Das darf nicht noch in Europa ausgeweitet werden“, so der DGB-Vorsitzende in der WirtschaftsWoche.