Neue Gaspipeline nach Frankreich Kann Spanien Europas Energiekrise lösen?

Ein Problem bei der spanischen Rechnung ist derzeit noch das Wasser, an dem es fehlt im Süden. Die Dürren dauern durch den Klimawandel immer länger an und die bestehenden Entsalzungsanlagen, um Meerwasser zu nutzen, sind noch viel zu teuer beim Energieverbrauch: „Für ein Kilogramm Wasserstoff sind elf Liter Wasser notwendig,“ erklärt Gonzalo. Der spanische Physiker Turiel hält wegen des hohen Verbrauchs von Ressourcen die komplette H2-Strategie für falsch: „Ich verstehe die Franzosen, die auch ihre Zweifel daran haben.“



