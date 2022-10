Neue Gaspipeline nach Frankreich: Kann Spanien Europas Energiekrise lösen?

„Erklären Sie ihren deutschen Freunden, wie wichtig das Projekt ist“, riet der Oppositionsführer Sánchez Alberto Núñez Feijóo​ dem Premier bei dessen Auftritt im Senat vor einigen Wochen mit einer gewissen Ironie. Die Deutschen haben allerdings die Franzosen im Nacken, denen das Projekt nicht ganz geheuer ist. Die französische Atomkraft bekäme mit Gas aus Spanien einen zusätzlichen Wettbewerber.



Lesen Sie auch: Energiekrise in Frankreich – nur mehr Atomkraft ist keine Lösung



„Dabei geht es eigentlich doch um viel mehr als Midcat. Wir brauchen eine europäische Infrastruktur für den Energietransport, der zukünftig ganz anders erfolgen wird und unabhängiger von Drittstatten sein soll“, fordert Arturo Gonzalo, Chef von Enagás im Interview mit der WirschaftsWoche. Das Unternehmen hält einen Anteil von 50 Prozent an einer Regasifizierungsanlage in Bilbao und 72,5 Prozent am Terminal in Sagunt, wo auch Volkswagen sein Batteriewerk plant, sowie 40 Prozent des LNG-Terminals in Altamira in Mexiko. Nach Schätzungen von European Hydrogen Backbone, einer Initiative von 31 Gasnetzbetreibern, könnten bis zu 75 Prozent der bestehenden Gaspipelines in Zukunft auch für den Transport von Wasserstoff (H2) genutzt werden, was günstiger und umweltfreundlicher wäre als H2 per Schiff zu transportieren.