Neue Regierung: Spaniens Wirtschaft atmet auf

Der bisherige Regierungschef Mariano Rajoy wurde am Freitag gestürzt, weil ein richterliches Urteil gegen ehemalige Parteimitglieder auch die gesamte Organisation des Partido Popular verdächtigte, von den kriminellen Machenschaften einzelner Mitglieder profitiert zu haben. Sánchez wird wie Santos da Costa ebenfalls viele Kompromisse eingehen und auch mit der ebenfalls mit Korruptionsskandalen durchsetzten eigenen Partei ins Gericht gehen müssen, will er einen wirklichen Neuanfang, der von ihm erwartet wird. Anders als Rajoy, den er am Freitag nach einem vierjährigen Kampf an Urnen und im Parlament in die Knie gezwungen hat, verspricht Sánchez auch Gespräche mit den Separatisten in Katalonien. Damit könnte der seit Sommer vergangenen Jahres zunehmend gefährlich anschwellende Konflikt der Region mit dem Rest Spaniens entspannt werden.