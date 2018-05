Neue Richtlinie: EU-Kommission will Plastikgeschirr verbieten

Mitgliedsstaaten sollen den Verkauf von Gabeln, Messern, Löffeln, Strohalmen und Essstäbchen aus Plastik verbieten, geht aus dem Entwurf einer Richtlinie hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Die EU-Kommission will die Richtlinie am 23. Mai vorlegen. Am Mittwoch will EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger zudem eine Steuer auf Plastik vorschlagen.