„Neue Seidenstraße“ Peking hat Roms Hoffnungen nicht erfüllt

Welche Folgen der Austritt Italiens aus der „Belt and Road Initiative“ haben wird, ist noch offen. Während Chinas Botschafter in Italien vor „negativen Konsequenzen“ warnte, als sich bereits im Sommer die Kündigung des Vertrags abzeichnete, beschwichtigte Xi jetzt: Man sei bereit, weiter zusammen an einer gesunden und stabilen Entwicklung zum beiderseitigen Vorteil im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammenzuarbeiten. Auch Meloni versucht, die Folgen herunterzuspielen. Und Staatspräsident Sergio Mattarella will im Rahmen eines Staatsbesuchs in China im kommenden Jahr Harmonie bekunden.