Am Finanzplatz Frankfurt wird der Brexit von Branchenlobbyisten als Chance gesehen, Konkurrenten von der Themse an den Main zu locken. Denn die in London angesiedelten Banken müssen sich einen Sitz in der EU suchen, wenn sie dort Finanzprodukte vertreiben wollen. Tatsächlich dürften aus diesem Grund laut ifo die Negativfolgen des Brexit in Hessen und in der Finanzmetropole weniger gravierend ausfallen als in anderen Bundesländern. Die hessische Finanzbranche trägt mit 15 Prozent stark zur Wirtschaftsleistung des Bundeslandes von insgesamt 300 Milliarden Euro im Jahr 2017 bei.